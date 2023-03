Nati-Stürmer Noah Okafor plant Wechsel in eine Topliga

Der Schweizer Nati-Stürmer Noah Okafor will im Sommer den nächsten Schritt wagen und in eine europäische Topliga wechseln.

Der 22-Jährige läuft seit Anfang 2020 für Red Bull Salzburg auf und hat sich dort in der Offensive längst etabliert. Sein Vertrag läuft bis 2024. Als Ablöse werden im Sommer laut «Sky»-Reporter Florian Plettenberg 20 bis 25 Mio. Euro notwendig sein. Interessenten soll es einige geben: Unter anderem beschäftigen sich Milan, Inter, Tottenham und offenbar auch Leeds United mit Okafor.

Zuletzt hat der Angreifer einen Wechsel seiner Berateragentur vorgenommen, was auf baldige Aktivitäten hindeutet. Derzeit weilt Okafor bei der Schweizer Nati und beginnt in den nächsten Tagen mit den Spielen gegen Belarus (in Serbien) und gegen Israel (in Genf) die Kampagne zur EM-Quali.

psc 21 März, 2023 09:53