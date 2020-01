Newcastle macht das Rennen um Valentino Lazaro

Premier Ligist Newcastle krallt sich den österreichischen Nationalspieler Valentino Lazaro.

Wie die italienischen Transfermarktexperten Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano unisono berichten, haben die Magpies am Donnerstag den entscheidenden Durchbruch erzielt. Lazaro wird demnach von Inter Mailand bis Saisonende an den englischen Klub ausgeliehen. Newcastle sichert sich zudem eine Kaufoption in Höhe von 23,5 Mio. Euro.

Der Flügelspieler wechselte erst im vergangenen Sommer von Hertha BSC Berlin zu Inter. Bei den Nerazzurri konnte sich der 23-Jährige unter Trainer Antonio Conte aber nicht durchsetzen, weshalb sich ein neuerlicher Wechsel aufdrängte. Auch RB Leipzig, Werder Bremen und West Ham sollen sich um ihn bemüht haben, gehen aber leer aus.

psc 23 Januar, 2020 17:56