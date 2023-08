Offiziell: Union Berlin verpflichtet Robin Gosens von Inter Mailand

Robin Gosens wechselt in die Bundesliga. Den deutschen Nationalspieler zieht es von Inter Mailand zu Union Berlin, wo er zum Rekordtransfer avanciert.

"Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen", sagt Robin Gosens über seinen Wechsel von Inter Mailand zu Union Berlin. Der Hauptstadtklub überweist für die Dienste des linken Aussenbahnspielers kolportierte 15 Millionen Euro. Damit wird Gosens der teuerste Einkauf in der Geschichte der Köpenicker.

Für den deutschen Nationalspieler ist es das erste Mal, dass er im Profibereich in Deutschland spielte. Den mittlerweile 29-Jährige zog es über die Niederlande 2017 zu Atalanta Bergamo nach Italien. Von dort wechselte er im Januar 2022 zu Inter Mailand. Und nach anderthalb Jahren bei den Nerazzurri erfüllt sich der Linksfuss nun den Traum von der Bundesliga. Dazu wird er mit den Berlinern in der neuen Saison in der Champions League spielen.

"Die letzten Jahre von Union waren beeindruckend, das hat man auch im Ausland mitbekommen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins habe ich sehr viel Wertschätzung und Vertrauen gespürt, daher ist mir die Entscheidung nicht schwergefallen. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung und auf eine aussergewöhnliche und spannende Saison", so ein glücklicher Gosens nach der Vertragsunterschrift bis 2028. Bei Union wird er die Rückennummer 6 bekleiden.

adk 16 August, 2023 09:11