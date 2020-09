Perfekt: Arturo Vidal wechselt zu Inter

Der Wechsel des chilenischen Mittelfeldspielers Arturo Vidal vom FC Barcelona zu Inter Mailand ist perfekt.

Der Serie A-Klub bestätigt den Neuzugang des 33-jährigen Chilenen am Sonntagabend. Vidal ist am Sonntag in Mailand gelandet und wird sich den Nerazzurri anschliessen. Der 115-fache Nationalspieler lief zuletzt während zwei Spielzeiten beim FC Barcelona auf, war dort aber nicht mehr erwünscht. Nun kommt es zur Wiedervereinigung mit Antonio Conte, mit dem Vidal einst bereits erfolgreich bei Juventus zusammenarbeitete.

Der Mittelfeldprofi unterzeichnet einen Zweijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 6 Mio. Euro. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge nur 1 Mio. Euro.

psc 20 September, 2020 23:52