Permanenter Wechsel von Romelu Lukaku zu Inter rückt näher

Inter Mailand ist einer definitiven Verpflichtung von Romelu Lukaku offenbar einen grossen Schritt nähergekommen.

Laut "Gazzetta dello Sport" gibt es derzeit intensive Gespräche zwischen den Nerazzurri und Chelsea, wo der belgische Torjäger noch bis 2026 unter Vertrag steht. Inter hat für Lukaku zunächst 30 Mio. Euro geboten, was allerdings nicht genug ist. Jetzt haben die Mailänder offenbar auf 35 Mio. Euro plus bis zu 5 Mio. Euro Boni erhöht. Chelsea könnte da einschlagen. Finanziert wird der Lukaku-Deal durch den wahrscheinlichen Verkauf von André Onana an Manchester United, der rund 50 Mio. Euro einbringen soll.

Lukaku hat schon vor Wochen klargestellt, dass er bei Inter bleiben und nicht zu Chelsea zurückkehren möchte.

psc 14 Juli, 2023 11:56