Poker um Inter-Verteidiger Skriniar: PSG will Gas geben

Paris Saint-Germain würde sich gerne mit Milan Skriniar verstärken. Mit Inter Mailand sollen sich die Franzosen nun näher kommen.

Derzeit führen Paris Saint-Germain und Inter Mailand dem Vernehmen nach Verhandlungen über einen Transfer von Milan Skriniar. Bei der Ablöse scheinen sich die Vereine nun anzunähern. Laut dem italienischen Reporter Matteo Moretto würde PSG nun Gas geben, den Innenverteidiger zeitnah verpflichten zu können. Die Ablöse soll sich auf 70 Millionen Euro belaufen.

“Es gibt Interesse von vielen Vereinen, sowohl für Milan Skriniar als auch für andere Spieler”, sagte derweil noch Inters Vorstandschef Beppe Marotta am Montagabend gegenüber Pressevertretern. “Wir werden das in aller Ruhe auswerten. Wir wollen niemanden gehen lassen, es sei denn, er bittet um einen Verkauf, aber die Nachhaltigkeit muss auch immer im Auge behalten werden”, so der Inter-Boss.

adk 28 Juni, 2022 16:33