Ex-Inter-Profi Radja Nainggolan kehrt nach Belgien zurück

Der Schweizer Stürmer Michi Frey erhält bei Royal Antwerpen hochkarätige Verstärkung: Radja Nainggolan wechselt zu den Belgiern.

Nach insgesamt 17 (!) Jahren in Italien kehrt der 33-jährige Mittelfeldspieler in seine Heimat zurück. Gemäss einem Bericht von “Het Laatste Nieuws” bestreitet Nainggolan bereits den Medizincheck in Antwerpen und wird im Anschluss einen Zweijahresvertrag bis 2023 unterzeichnen. Der Wechsel erfolgt nach der jüngst erfolgten Vertragsauflösung bei Inter Mailand ablösefrei. Der Routinier soll unter anderem Angebote von Besiktas und Ex-Klub Cagliari Calcio ausgeschlagen haben.

psc 13 August, 2021 14:29