Rodri trifft und ManCity gewinnt die Champions League

Manchester City macht das Triple in dieser Saison perfekt und holt sich den lang ersehnten Titel in der Champions League.

Rodri trifft in der 68. Minute zum 1:0 und entscheidet damit das Finale in Istanbul. Ausgangspunkt des Tors ist ein hervorragendes Zuspiel von Manuel Akanji in die Tiefe, wo Bernardo Silva den Ball im Anschluss zur Mitte bringt und Rodri nach einem Abpraller mit einem präzisen Schuss einnetzt.

Das Endspiel gestaltet sich wesentlich ausgeglichener als von vielen erwartet. Da Inter defensiv eine über weite Strecken tadellose Leistung zeigt und die Citizens lange Zeit nicht wirklich zur Entfaltung kommen. Dazu verletzt sich in der ersten Halbzeit auch noch Spielmacher Kevin de Bruyne - wie schon im Finalspiel von City von vor zwei Jahren.

In der Schlussphase kommen die Nerazzurri noch zu hervorragenden Ausgleichschancen, scheitern aber an der City-Defensive und insbesondere an Keeper Ederson, der unter anderem gegen Romelu Lukaku einmal hervorragend wehrt.

Am Ende sind Pep Guardiola und die City-Profis endlich am Ziel der Träume: Am späten Abend nehmen sie den Henkelpott von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in Empfang. Eine überragende Saison endet mit dem Gewinn des Triples.

psc 10 Juni, 2023 22:59