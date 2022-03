Romelu Lukaku: Rückkehr zu Inter Mailand ein Luftschloss

Romelu Lukaku und Inter Mailand – kann das noch mal funktionieren? Der Wille für eine erneute Zusammenarbeit soll gegeben sein. Allein die Umstände lassen den Deal aber wohl scheitern.

Eine Reunion zwischen Inter Mailand und Romelu Lukaku ist wohl kaum in die Realität umzusetzen. Nach Angaben des “Corriere della Sera” liegt diese in sehr weiter Ferne, und auch wenn der Belgier gerne zurückkommen würde, hängt sie an mehreren Faktoren. Es sei im Moment lediglich ein Vorschlag, um den es sich handelt.

Lukaku hatte die Nerazzurri in der vergangenen Saison im Alleingang zum Titel in der Serie A geschossen und war im Anschluss für über 100 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt. Im blauen Bezirk Londons ist Lukaku bis dato den hohen Ansprüchen nicht gerecht geworden.

Zuallererst muss an der Stamford Bridge die Verkaufsfrage geklärt werden. Nach den harten Sanktionen suchen die Blues momentan nach einem Abnehmer. Bevor dieser Prozess nicht abgeschlossen ist, dürfen weder neue Spieler gekauft noch Verträge abgeschlossen werden.

Sollte ein Käufer gefunden worden sein, ist nicht davon auszugehen, dass das Mega-Investment Lukaku nach nur einer Saison schon wieder abgegeben wird. Todd Boehly soll sich in der Pole Position befinden. Der US-Investor will den Kauf im Sinne aller schnell abwickeln.

aoe 19 März, 2022 17:24