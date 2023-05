Romelu Lukaku will unbedingt bei Inter bleiben

Chelsea-Leihgabe Romelu Lukaku möchte unbedingt über diese Saison hinaus bei Inter Mailand bleiben.

Nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte hat der Belgier zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und regelmässig Tore erzielt. Inters CEO Giuseppe Marotta sagt zur Zukunft des 30-Jährigen nach der 1:3-Niederlage gegen Napoli gegenüber "Rai Radio1": "Lukaku liebt Inter, er will bei uns bleiben und fühlt sich hier sehr wohl."

Ob es dazu kommt, steht noch in den Sternen. Die Nerazzurri verfügen über keine Kaufoption. Marotta sagt, dass man zunächst abwarten müsse, welche Pläne Chelsea mit dem Torjäger verfolge. Erst danach könne man in die Entscheidungsfindung gehen. Ein Rückkauf scheint aus finanziellen Gründen so gut wie ausgeschlossen, ein neuerliches Leihgeschäft ist es hingegen nicht. Lukaus Vertrag bei den Londonern ist bis 2026 datiert.

psc 22 Mai, 2023 10:43