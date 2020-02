Skriniar bekommt Mega-Preisschild

Inter Mailand wappnet sich für einen möglichen Sommer-Abgang von Milan Skriniar – und versieht seinen Starverteidiger mit einem üppigen Preisschild.

Interessenten müssten für Milan Skriniar (25) aller Wahrscheinlichkeit tief in ihr Portemonnaie greifen. Laut einem Bericht des italienischen Onlinemagazins “Calciomercato” sei Inter Mailand erst ab einer Offerte von 90 Millionen Euro bereit, um über einen Verkauf des Innenverteidigers überhaupt nachzudenken.

Der ambitionierte Slowake gehört seit mehr als zwei Spielzeiten zu den unumstrittenen Nerazzurri-Stammkräften, was natürlich auf dem internationalen Markt einige Klubs aufwachen lässt. So zum Beispiel Real Madrid, das im November vergangenen Jahres noch als Favorit auf den möglichen Transfer gehandelt wurde.

An der Concha Espina könnte Skriniar in die Fussstapfen des 33-jährigen Sergio Ramos treten. Dessen Vertrag läuft 2021 aus und soll nur um eine Saison verlängert werden. Dem Vernehmen will der Spanier aber mindestens zwei weitere Jahre bei den Königlichen bleiben, was in den laufenden Verhandlungen zu Kontroversen führen soll.

aoe 22 Februar, 2020 12:47