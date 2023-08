So verlief Yann Sommers Einstand bei Inter Mailand

Yann Sommer feiert mit Inter Mailand zum Auftakt der Serie A einen 2:0-Sieg gegen die AC Monza. Dabei schlägt sich der Nati-Goalie souverän.

Den Einstand im San Siro dürfte sich Yann Sommer so gewünscht haben: Inter Mailand siegte gegen die AC Monza, ein Gegentor gab es nicht. Lediglich zweimal musste der im Sommer vom FC Bayern zu den Nerazzurri gewechselte Keeper parieren - viel bekam er also am Samstagabend nicht zu tun. Mit dem Ball am Fuss erwies sich der 34-Jährige indes äussert sicher. Von seinen zehn langen Bällen kamen acht an. Damit war er ein verlässlicher Faktor.

Grossartig zu beanstanden gab es damit nichts - und das wird Sommer nach seiner Kritik, die er beim FC Bayern erhalten hatte, guttun. Bedanken konnte sich der Ex-Basler derweil bei Lautaro Martínez, der mit seinem Doppelpack Inter zum Sieg schoss.

adk 20 August, 2023 10:38