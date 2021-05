So wild feiern Inter-Fans den Scudetto

Die Nerazzurri dürfen jubeln: Weil Atalanta bei Sassuolo nicht über ein 1:1-Remis hinauskommt, steht Inter Mailand vorzeitig als italienischer Meister fest. Der Jubel in der Stadt ist riesig.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff in Sassuolo beginnt die Party in Mailand: Tausende Inter-Fans sind trotz Corona-Pandemie in der Innenstadt und feiern den grossen Erfolg.

Jahrelang musste Inter dem Rivalen Juventus national den Vortritt lassen. Nun triumphiert die Mannschaft wieder. Es ist der 19. Meistertitel in der Klubgeschichte.

Und so wild feiern die Inter-Fans den Titel:

The party getting started in Milan! ⚫️🔵🏆 pic.twitter.com/xrJN3AfevM — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) May 2, 2021

psc 2 Mai, 2021 18:39