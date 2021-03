Vidal zu Olympique Marseille? Ligue-1-Klub bezieht Stellung

Arturo Vidal könnte Inter Mailand wohl bereits im kommenden Sommer wieder verlassen. Gerüchte gab es zuletzt um ein Interesse von Olympique Marseille.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Arturo Vidal vom FC Barcelona zu Inter Mailand und unterschrieb in der italienischen Modestadt einen Vertrag bis 2022. Nun scheint es aber so, als könnte der Chilene Inter zum Saisonende verlassen. Aus seiner Heimat kamen Spekulationen auf, wonach Olympique Marseille um Vidals Landsmann Jorge Sampaoli Interesse am Mittelfeldspieler zeigen würde.

Bei “Canal+” bestätigte OM-Präsident Pablo Longoria am Samstag vor der Niederlage gegen OGC Nizza (0:3) allerdings, dass Vidal keine Option für den Klub aus dem Süden Frankreichs darstelle. Bei Inter beziehe der Routinier sechs Millionen Euro an jährlichem Gehalt. Dies sei für Marseille zu teuer.

adk 21 März, 2021 17:20