Wechsel naht: Hakimi trifft in Mailand ein

Jetzt ist es nur noch eine Frage von Stunden! Achraf Hakimi ist am Dienstagvormittag in Mailand eingetroffen, um bei Inter den Medizincheck zu absolvieren.

Rund 40 Mio. Euro Ablöse und ein Fünfjahresvertrag: Achraf Hakimi wird es von Real Madrid zu Inter Mailand ziehen. Der Marokkaner, zuletzt für zwei Jahre an Borussia Dortmund verliehen, wurde am Dienstagvormittag am Mailänder Flughafen gesichtet, wo er mit einem Privatjet gelandet ist und direkt abgeholt wurde. Noch heute soll der gelernte Rechtsverteidiger wohl den Medizincheck bei den Nerazzurri absolvieren, ehe der Deal perfekt gemacht werden kann.



adk 30 Juni, 2020 11:23