Yann Sommer trotz Patzern zufrieden mit Inter-Debüt

Nati-Goalie Yann Sommer zeigt sich nach seinem Debüt für Inter Mailand trotz mehreren Patzern zufrieden.

Der 34-Jährige machte bei der 3:4-Testspielniederlage gegen Red Bull Salzburg vor allem bei zwei Gegentreffern keine gute Figur. Beim Herauslaufen kam er jeweils zu spät bzw. konnte den Ball nicht klären. Einmal verursachte er dabei einen Elfmeter und einmal traf er den Ball nicht wunschgemäss, was direkt zum Gegentreffer führte. Auch in anderen Situationen wirkte er nicht ganz stilsicher, was teilweise allerdings auch der durchtränkten Unterlage in Salzburg zuzuweisen ist.

Nach der Partie meldet sich Sommer in den sozialen Medien zu Worten. Er postet ein Bild mit seinen Teamkollegen und schreibt dazu: "Glücklich mit meinem Debüt! Mehr wird kommen"

Die erste echte Belastungsprobe folgt am 19. August, wenn es für Inter in der Serie A mit dem Heimspiel gegen Monza losgeht.

psc 10 August, 2023 09:12