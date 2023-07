YB nimmt Darian Males für 4 Jahre unter Vertrag

Die Young Boys bestätigen die Verpflichtung von Ex-FCB-Stürmer Darian Males.

Der 22-Jährige wechselt fix von Inter Mailand zu den Bernern und unterschreibt bei YB für vier Jahre bis 2027. In der vergangenen Saison lief Darian Males noch auf Leihbasis beim FC Basel auf. Die Bebbi zogen eine vorhandene Kaufoption allerdings aus finanziellen Gründen nicht. Nun schlägt YB zu.

YB-Sportchef Steve von Bergen freut sich über den Transfer des gebürtigen Luzerners: "Mit ihm bekommen wir einen hoffnungsvollen Schweizer Spieler, der in der Offensive vielseitig einsetzbar ist und seine Fähigkeiten schon eindrücklich unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass Darian Males ein wichtiges Puzzleteil unserer Mannschaft werden wird."

Darian Males sagt: "Ich freue mich auf die Zeit bei YB und die neue Saison. Ich kenne schon einige der neuen Mitspieler und werde mich in diesem Team bestimmt rasch einleben. Ich möchte mich aber auch bei Inter Mailand und dem FC Basel bedanken. Inter hat mir den definitiven Wechsel ermöglicht, und beim FC Basel durfte ich in der vergangenen Spielzeit vor allem in der Conference League schöne Siege erleben."

✍️ Der BSC Young Boys freut sich sehr, dass der Offensivspieler Darian Males ab sofort der ersten Mannschaft angehört und somit von Inter Mailand nach Bern wechselt: YB und der 17-fache Schweizer U21-Nationalspieler haben einen Vierjahresvertrag bis im Sommer 2027 unterschrieben.… pic.twitter.com/sK7utZhsue — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 19, 2023

