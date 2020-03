Juve gegen Inter findet am Sonntag statt

Das italienische Spitzenspiel zwischen Juventus und Inter Mailand wird am kommenden Sonntag um 20.45 Uhr nachgeholt – ohne Zuschauer.

Bis am 3. April werden in Italien keine sportlichen Veranstaltungen mehr mit Zuschauern stattfinden. Somit gibt es in der Serie A eine Reihe von Geisterspielen. Dazu zählt auch das Derby d’Italia, das ursprünglich bereits am vergangenen Sonntag hätte stattfinden sollen.

Die italienische Liga hat bis auf eine Partie alle abgesagten Spiele neu angesetzt.

psc 5 März, 2020 17:56