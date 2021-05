Abgang oder Verbleib? Lebensgefährtin äussert sich zu CR7-Plänen

Die Spekulationen um einen Abgang Cristiano Ronaldos von Juventus Turin halten weiter an. Nun spricht die Partnerin des Offensivstars über dessen Zukunft.

Trotz Vertrag bis 2022 wird Cristiano Ronaldo mit einem Abgang von Juventus Turin in Verbindung gebracht. Angeblich sei der Portugiese bei den Italienern unzufrieden und würde einen Wechsel – wohl zu Paris Saint-Germain – forcieren.

Während eines Netflix-Drehs wurde Georgina Rodriguez, die Freundin von Ronaldo, von einem Passanten über die Zukunft des Starkickers befragt, wie in einem Video zu sehen ist, das am Sonntag von mehreren Medien verbreitet wurde. Das Supermodel antwortete mit einem einfachen “Er bleibt”, was darauf hindeutet, dass ein Abgang für CR7 nicht auf der Tagesordnung steht. Allerdings dürfte der Aussage Rodriguez’ nicht zu viel Wert beigemessen werden, werden die Gerüchte dennoch weiter anhalten.

adk 30 Mai, 2021 11:45