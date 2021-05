Sind das Abschiedsgrüsse? Ronaldo wendet sich an die Juve-Fans

Cristiano Ronaldo wendet sich am späten Montagabend in den sozialen Medien an die Juve-Fans. Die Worte könnten ein Abschiedsgruss an die Supporter sein.

Der 36-jährige Superstar steht in Turin noch ein Jahr unter Vertrag. Ob er diesen auch erfüllen wird, ist allerdings unklar. Mit markigen Worten in einem Instagram-Post heizt Ronaldo die Gerüchteküche weiter an. Seine Botschaft klingt durchaus nach Abschied. “Das Leben und die Karriere eines jeden Top-Spielers bestehen aus Höhen und Tiefen. Jahr für Jahr stehen wir fantastischen Teams mit aussergewöhnlichen Spielern und ehrgeizigen Zielen gegenüber. Deshalb müssen wir immer unser Bestes geben, um uns auf einem hervorragenden Niveau zu halten”, schreibt CR7. Zum Post präsentiert der Torjäger drei Fotos, jeweils eines im Juve-, Real- und ManUtd-Trikot.

Ronaldo führt aus: “In diesem Jahr konnten wir die Serie A nicht gewinnen. Wir gratulieren Inter zu dem wohlverdienten Titel. Ich muss jedoch alles bewerten, was wir in dieser Saison bei Juventus erreicht haben, sowohl in kollektiver als auch in individueller Hinsicht. Der italienische Superpokal, der italienische Pokal und Torschützenkönig der Serie A zu sein, erfüllen mich mit Glück, vor allem aufgrund der Schwierigkeiten, die sie mit sich bringen, in einem Land, in dem nichts leicht zu gewinnen ist.”

Zuletzt gab es Spekulationen über eine Rückkehr zu ManUtd. Einen Wechsel zu seinem Stammklub Sporting schloss Berater Jorge Mendes indes aus.

Ronaldo meint in seinem Post weiter: “Ich jage keine Rekorde, sondern sie jagen mich. Ich bin sehr stolz auf die Tatsache, die in den letzten Tagen weitgehend wiederholt wurde: Champion in England, Spanien und Italien; Pokalsieger in England, Spanien und Italien; Superpokalsieger in England, Spanien und Italien; Bester Spieler in England, Spanien und Italien; Bester Torschütze in England, Spanien und Italien; Über 100 Tore für einen Verein in England, Spanien und Italien.”

Und: “Nichts ist vergleichbar mit dem Gefühl zu wissen, dass ich in den Ländern, in denen ich gespielt habe, meine Spuren hinterlassen habe und dass ich den Fans der von mir vertretenen Clubs Freude bereitet habe. Dafür arbeite ich, das bewegt mich und das werde ich immer bis zum letzten Tag verfolgen. Vielen Dank an alle, die an dieser Reise teilgenommen haben! Wir halten zusammen!

https://www.instagram.com/p/CPRNPVjpvW3/

psc 25 Mai, 2021 10:29