Allegri: “Es lastet zu viel Druck auf Vlahovic, ich muss ihn beschützen”

Juve-Trainer Massimiliano Allegri ist der Meinung, dass in Turin zu viel Druck auf Neuzugang Dusan Vlahovic lastet.

Der Serie A-Klub hat sich den 22-jährigen serbischen Torjäger Ende Januar für mehr als 80 Mio. Euro gekrallt. Die Erwartungen an Vlahovic sind gross. Aus Sicht von Allegri sogar zu gross. “Vlahovic gibt morgen sein Champions League-Debüt. Aber wir können nicht den ganzen Druck auf ihn laden. Er muss unterstützt werden und ich beschütze ihn bis zuletzt, so wie ich andere Spieler mit weniger Erfahrung schon beschützt habe”, sagt der Juve-Coach am Montag auf einer Pressekonferenz.

Der Neuzugang traf bei seinem Debüt gegen Hellas Verona direkt. Zuletzt gab es in der Meisterschaft allerdings zwei 1:1-Remis ohne Torbeteiligung des Angreifers. So schnell bereits Kritik zu äussern, ist laut Allegri nicht fair: “Wir haben das neue Jahr zusammen begonnen. Es gibt einige neue Spieler, aber wir können keine verrückten Resultate erwarten.” Der Juve-Coach ist der Meinung, dass sich das Team insgesamt auf einem exzellenten Weg befindet. Schliesslich sei man auch noch in allen Wettbewerben vertreten.

psc 21 Februar, 2022 15:48