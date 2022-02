Alvaro Morata spricht über verpatzten Wechsel zu Barça

Juve-Stürmer Alvaro Morata wäre im Winter eigentlich gerne zum FC Barcelona gewechselt. Jetzt spricht der 29-Jährige erstmals über die Hintergründe des verpassten Transfers.

Juventus hat einen Wechsel des Angreifers zu den Katalanen geblockt, obwohl sich diese sehr aktiv um Morata bemühten. Inzwischen hat sich die Leihgabe von Atlético mit der Situation abgefunden – und scheint sogar froh, weiterhin in Turin zu spielen. “Es ist jetzt nicht mehr wichtig. Ich hatte ein Gespräch mit Allegri über das Barça-Angebot – er hat mir gesagt, dass mit die Ankunft von Dusan Vlahovic helfen würde – und so ist es auch gekommen”, so der Stürmer.

Tatsächlich ist Morata in der Startelf bei Juve auch nach der Ankunft des serbischen Torjägers gesetzt. Gemeinsam mit Vlahovic und Paulo Dybala bildet er den Offensiv-Dreizack des Serie A-Klubs.

Wie es nächste Saison für den Spanier weitergeht, ist indes noch ungewiss. Juve müsste für eine definitive Übernahme weitere 35 Mio. Euro Ablöse zahlen. Vertraglich ist er noch bis 2023 an Atlético gebunden, wo er aber definitiv keine Zukunft zu haben scheint.

psc 21 Februar, 2022 14:11