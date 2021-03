Angebot wird nicht erhöht: Dybala vor Abgang bei Juve

Nimm es oder lass es: Dieses Motto gilt bei der möglichen Vertragsverlängerung von Paulo Dybala. Der Klub wird sein Angebot nicht erhöhen. Schlägt der argentinische Stürmer nicht ein, steht im Sommer ein Transfer an.

Die Turiner sind während der Corona-Pandemie nicht bereit, die vorgelegte Offerte noch einmal nachzubessern. Gespräche mit dem Berater von Dybala gibt es italienischen Medienberichten zufolge keine mehr. Der 27-Jährige muss nun entscheiden, ob er das vorhandene Angebot akzeptiert und sich langfristig an die Turiner bindet oder im Sommer das Weite sucht.

Dybalas Vertrag läuft 2022 aus. Einen ablösefreien Wechsel möchte der Serie A-Klub unbedingt verhindern, weshalb der Angreifer auf den Transfermarkt gesetzt wird, falls er nicht verlängert. Dies deutete Vize-Präsident Pavel Nedved in dieser Woche im Gespräch mit “DAZN Italia” öffentlich an: “Er hat einen Vertrag für ein weiteres Jahr und ich habe dem, was Paratici und Präsident Agnelli bereits gesagt haben, nichts mehr hinzuzufügen. Aber es ist klar, dass wir bei Juventus jede Marktchance evaluieren.”

psc 25 März, 2021 17:46