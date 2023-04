Angel Di Maria wird als «Fussball-Kadaver» bezeichnet – so lässig reagiert er

Angel Di Maria musste in den sozialen Medien und auch von Fussballexperten in Sachen Kritik während seiner langen Karriere schon einiges einstecken. Dass er vom italienischen Journalisten Ivan Zazzaroni als «Fussball-Kadaver» betitelt wird, ist aber schlicht geschmacklos. Der argentinische Weltmeister reagiert trotzdem lässig.

Via Instagram postet der 35-Jährige zwei lachende Emojis. Weiter kommentieren will Di Maria die üble Beleidigung durch Zazzaroni vom «Corriere dello Sport» nicht. Neben dem Flügelstürmer wurde übrigens auch dessen Teamkollege Paul Pogba in einem Atemzug als «Fussball-Kadaver» bezeichnet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sport Mediaset (@sportmediaset)

psc 4 April, 2023 11:07