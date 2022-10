Angel di Maria plant seine Zukunft in Argentinien

Juve-Profi Angel di Maria will in Zukunft unbedingt noch einmal in seiner argentinischen Heimat spielen.

Der 34-Jährige wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris St. Germain zu Juventus, wo es ihm auch aus Verletzungsgründen noch nicht nach Wunsch läuft. Nach einer Saison könnte di Maria die Zelte in Turin bereits wieder abbrechen. Möglicherweise geht es für den Nationalspieler dann bereits nach Argentinien. «Ich würde gerne zu Rosario zurückkehren», wird der Flügelstürmer von «TuttoJuve» zitiert. Der Angreifer ist sich bewusst, dass dies unter anderem aus finanziellen Gründen schwierig werden könnte, er träumt aber von einem Comeback in seiner Heimatstadt: «Alle argentinische Spieler träumen davon, in Europa zu spielen, mein Traum ist es, eines Tages wieder das Rosario-Central-Trikot tragen.»

Denselben Wunsch hatte übrigens auch schon Lionel Messi geäussert, der ebenfalls aus Rosario stammt. Allerdings spielte die Barça-Legende beim Club Newell’s Old Boys. Di Maria lief hingegen für Rosario Central auf.

psc 26 Oktober, 2022 17:51