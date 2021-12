Berater befeuert Abgangsgerüchte um Arthur Melo

Arthur Melo könnte Juventus Turin nach anderthalb enttäuschenden Jahren im Winterwechselfenster verlassen. Sein Berater nennt sogar mögliche Ziele.

Juventus Turin und Arthur Melo könnten in ein paar Wochen auseinandergehen. “Arthur wurde für Sarri ausgewählt und wir müssen sagen, dass er Eigenschaften hat, auch körperliche, die nicht zu Allegris Fussball passen. In Turin ist man mit Arthur zufrieden, aber einen Spieler dieses Niveaus auf die Bank zu setzen, ist eine Schande”, so Arthur-Berater Federico Pastorello gegenüber “Tuttosport”.

Das kommende Fussballgrossturnier in Katar spielt in den Planungen ebenfalls eine grosse Rolle, wie Pastorello übermittelt: “Und dann ist da noch die Weltmeisterschaft – Tite, der brasilianische Trainer, hat Arthur gesagt, dass er seinen Platz behält, aber nur, wenn er spielt. Für Januar schliessen wir nichts aus: Spanien, aber auch Italien oder England.”

Arthur war 2020 im Zuge des Blockbuster-Tauschgeschäfts mit Miralem Pjanic vom FC Barcelona nach Turin gekommen und ringt seitdem darum, sich einen Stammplatz zu erkämpfen. Auch verletzungsbedingt spielte der Brasilianer in dieser Saison noch nicht mal 300 Minuten.

aoe 11 Dezember, 2021 12:54