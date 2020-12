Cristiano Ronaldo spricht über Corona & die Fortsetzung seiner Karriere

Cristiano Ronaldo sieht sich mit 35 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Karriere. Der Portugiese hat noch einiges vor, Alter sei kein Faktor.

Der Juve-Stürmer ist längst Rekordjäger. Viele hat er schon aufgestellt, einige will er noch brechen. Beispielsweise jenen für die meisten Tore im Trikot der Nationalmannschaft. Nur noch sieben Treffer fehlen ihm, um die Marke von 109 Toren im Dress der Nationalmannschaft zu erreichen, womit er zu Irans Ali Daei aufzuschliessen, der diese Bestmarke bislang hält. Ronaldo wird sie mit grosser Wahrscheinlichkeit knacken.

Ohnehin hat CR7 noch viel vor, wie er der “BBC” erzählt: “Alter spielt keine Rolle. Die Einstellung ist wichtig.” Wichtig sei es, im Moment zu leben: “Ich fühle mich glücklich, bin gut drauf und der Zeitpunkt in meinem Leben ist gut. Ich hoffe, dass ich noch viele, viele Jahr spielen kann, aber man weiss es nie.”

Der Fussball sei so: Man wisse nie, was morgen komme. “Wenn ich zu jungen Leuten rede, sage ich ihnen immer sie sollen den Moment geniessen, weil man nie was, was in Zukunft passiert”, sagt Ronaldo. Grundsätzlich blicke er aber sehr, sehr positiv in die Zukunft, damit sei er glücklich.

Der fünffache Ballon d’Or-Gewinner steht bei Juventus in dieser Spielzeit trotz zwischenzeitlichem Ausfall wegen einer Corona-Erkrankung bereits wieder bei 16 Toren in 14 Spielen. Sein Vertrag läuft erst einmal bis 2022. Darüber hinaus plant er noch nicht.

Klar ist, dass er hofft, bald wieder vor Publikum spielen zu dürfen: “Ich mag es nicht, in Stadien ohne Fans zu spielen. Es ist als ob man in den Zirkus geht, aber die Clowns nicht sieht.”

Die Pandemie mache die Leute verrückt: “Ich hoffe, dass sie die Tore in den Stadien bald wieder öffnen können. Wir müssen damit leben, wir müssen versuchen ein normales Leben zu führen, wobei wir die Regeln natürlich respektieren müssen. Aber ohne Fans zu spielen, mag ich wirklich nicht.”

Zumindest für die nächsten Wochen dürfte sich angesichts der Situation rund um die Corona-Pandemie in Europa allerdings noch nichts verändern. Auch in Italien bleiben die Arenen für Zuschauer vorderhand verschlossen.

