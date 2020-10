Ronaldo liefert erneut positiven Coronatest ab

Cristiano Ronaldo wurde erneut positiv auf das Coronavirus getestet und verpasst somit weitere Spiele mit Juventus.

Der 35-jährige Portugiese wird sowohl beim Ligaspiel gegen Hellas Verona am Sonntag wie auch beim Champions League-Schlagerspiel gegen Barcelona am kommenden Mittwoch fehlen. Ronaldo wurde in der vergangenen Woche beim Aufenthalt mit der portugiesischen Nationalmannschaft erstmals positiv getestet. Neun Tage später ist er laut “Correio de Manha” immer noch infektiös.

Symptome zeigt CR7 offenbar keine. In dieser Woche postete er in den sozialen Medien Bilder vom privaten Training zu Hause und auch von seiner neuen Frisur. Darauf machte er einen sehr fitten Eindruck. Die Selbstisolation geht für den Superstar vorerst weiter.

psc 22 Oktober, 2020 13:54