Ronaldo fordert bei Juve zwei konkrete Neuzugänge

Cristiano Ronaldo setzt sich am Ende dieser Saison mit den Juve-Verantwortlichen zusammen, um die Zukunft zu besprechen. Der Portugiese plant grundsätzlich einen Verbleib in Turin, fordert aber zwei Neuzugänge.

Nach der neuerlichen Enttäuschung in der Champions League braucht es aus Sicht des Starstürmers laut “Gazzetta dello Sport” Verstärkungen in der Offensive. Am liebsten würde Ronaldo wieder mit seinem langjährigen Real-Sturmkollegen Karim Benzema zusammenspielen. Falls dies nicht möglich ist, möchte er, dass die Juve-Bosse zumindest einen Stürmer mit einem ähnlichen Profil unter Vertrag nehmen.

Ausserdem soll ein Spielmacher im Mittelfeld kommen, der CR7 und die übrigen Angreifer mit guten Pässen füttert.

Ronaldo steht bei Juve noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. Ganz ausgeschlossen ist ein Abgang im Sommer nicht. Vor allem nicht, wenn seine Forderungen nicht erfüllt werden.

psc 25 März, 2021 20:03