Cristiano Ronaldo gewinnt doch noch einen grossen Award

Die Trophäe wird vom europäischen Spieleragenten-Verband (EFAA) und der European Club Association (ECA), der Interessenvertretung der europäischen Klubs, vergeben. Cristiano Ronaldo triumphiert insgesamt bereits zum sechsten Mal. Im Vorjahr war der Portugiese ebenfalls erfolgreich. Der 34-Jährige holt sich die Trophäe in Dubai persönlich ab. Bei den Wahlen der FIFA und von France Football, wo der Sieger beide Male Lionel Messi hiess, fehlte er jeweils.

Bei den Frauen gewinnt die Britin Lucy Bronze, die bei der FIFA und beim Ballon d’Or ebenfalls leer ausging.

Eine Auszeichnung staubt zudem Ronaldos Juve-Teamkollege Miralem Pjanic ab, der mit dem Karriere-Award belohnt wird.

Als Entdeckung des Jahres wird João Félix von Atlético Madrid gefeiert.

Liverpool-Coach Jürgen Klopp erhält den Award als Trainer des Jahres. Champions League-Sieger Liverpool wird zudem als bester Klub ausgezeichnet.

🏆🇵🇹 CRISTIANO RONALDO crowned BEST MEN'S PLAYER OF THE YEAR at the 2019 Dubai Globe Soccer Awards@Cristiano #cristiano #juventus #cr7 #portugal @selecaoportugal @juventusfc @DubaiSC pic.twitter.com/LLMHmLyWYN

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 29, 2019