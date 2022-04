Drei Klubs haben bereits Angebote für Paulo Dybala eingereicht

Juve-Stürmer Paulo Dybala ist bei Inter Mailand ein heisses Thema. Allerdings warten die Nerazzurri mit einem konkreten Angebot für den argentinischen Torjäger aus finanziellen und planerischen Gründen noch ab. Im Gegensatz zu anderen Klubs.

Laut Transferexperte Alfredo Pedulla haben mindestens drei Vereine aus der Premier League bzw. La Liga bereits konkrete Angebote an Dybala gerichtet. Um welche Interessenten es sich handelt, ist nicht klar. Der 28-Jährige scheint einen Verbleib in Italien allerdings zu bevorzugen. Auch deshalb wartet er gespannt, ob sich Inter zu einer Offerte durchringt. Dies hängt wohl in erster Linie davon ab, ob man andere Spieler wie Alexis Sanchez oder unter Umständen gar Lautaro Martinez von der Lohnliste streichen kann. Ausserdem befasst sich Inter auch mit Gianluca Scamacca von Sassuolo, der für die Offensive eine Alternative zu Dybala darstellt.

Klar ist bisher einzig, dass der 32-fache Nationalspieler Juve im Sommer ablösefrei verlassen wird.

psc 13 April, 2022 16:30