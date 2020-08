Dybala-Berater klärt über Gerüchte auf

Zuletzt waren Gerüchte aus Italien rübergeschwappt, Paulo Dybala könnte Juventus Turin verlassen. Der zuständige Berater bezieht Position.

Die Wechselgerüchte kamen durchaus überraschend, schliesslich soll Paulo Dybala unmittelbar davor stehen, einen neuen Vertrag bei Juventus Turin zu unterzeichnen. Sein Berater mokiert sich lediglich über die in Umlauf gebrachten Spekulationen.

“Ich habe in diesen Tagen in den Zeitungen Gerüchte gelesen, die völlig falsch sind. Paulo Dybala ist ein Spieler von Juventus und glücklich, dort zu sein. Wir arbeiten derzeit mit dem Klub daran, die Zusammenarbeit zu verlängern”, wird Berater Jorge Antun von verschiedenen Medien in Italien zitiert.

Dybala hatte jüngst eine starke Saison mit 17 Toren und 14 Vorlagen in 46 Pflichtspielen hinter sich gebracht. Im Rückspiel des Achtelfinales in der Champions League gegen Olympique Lyon (2:1) kam der 26-Jährige allerdings nur als Joker zum Einsatz.

aoe 19 August, 2020 13:01