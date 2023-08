Einigung mit Juve erzielt: Denis Zakaria wechselt zur AS Monaco

Denis Zakaria verlässt Juventus anderthalb Jahre nach seiner Ankunft wie erwartet Richtung AS Monaco. Die beiden Klubs sollen sich nun endgültig einig sein.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano zieht es Denis Zakaria von Juventus zur AS Monaco. Demnach haben sich die Turiner und die Monegassen auf eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro plus Boni für den Schweizer Nationalspieler verständigt. Obendrein sichert sich der italienische Rekordmeister eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler ist sich ebenso mit seinem neuen Klub einig, wo er künftig wieder unter Trainer Adi Hütter spielen wird. Der Medizincheck ist indes bereits angesetzt.

