Grosser Rückschlag für Juve-Stürmer Dusan Vlahovic

Juventus muss im Rückspiel des Coppa Italia-Halbfinals gegen Inter Mailand am Mittwochabend auf Stürmer Dusan Vlahovic verzichten.

Der 23-jährige Serbe hat sich im Training eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und fällt aus. Wann Vlahovic wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss. Für Juve stehen in den kommenden drei Wochen sechs wegweisende Spiele an. Die Turiner sind auch noch in der Europa League vertreten.

psc 25 April, 2023 18:58