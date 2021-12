Der grosse Umbruch bei Juve: 7 Spieler könnten gehen

Die aktuelle Saison läuft bei Juventus in der Serie A alles andere als nach Wunsch. In Turin ist nun ein grosser Umbruch geplant.

Beginnen könnte dieser bereits in der anstehenden Winter-Transferperiode. Laut “Gazzetta dello Sport” hat beispielsweise Aaron Ramsey im Verein keine Zukunft. Er soll den Klub verlassen, damit das beträchtliche Gehalt gespart werden kann. Eine Rückkehr des Walisers in die Premier League steht an. Everton zeigt Interesse.

Auch der brasilianische Mittelfeldspieler Arthur könnte den Klub nach anderthalb Jahren wieder verlassen. Der frühere Barça-Profi konnte sich ebenfalls nicht durchsetzen.

Ein weiterer Verkaufskandidat ist US-Nationalspieler Weston McKennie. Den früheren Schalker würde Juve allerdings nur gegen eine beträchtliche Ablöse ziehen lassen.

Im Abwehrbereich könnte nach dieser Saison für Giorgio Chiellini (möglicher Rücktritt), Daniele Rugani und Alex Sandro Schluss bei der alten Dame sein.

In Bezug auf Neuzugänge hat insbesondere die Offensive Priorität: Dusan Vlahovic von der AC Fiorentina steht schon länger im Fokus. Der Serbe würde einen Wechsel zu Juve offenbar sogar bevorzugen. Als mögliche Alternativen gelten Anthony Martial (Manchester United) und Gianluca Scamacca (Sassuolo). Der spanische Torjäger Alvaro Morata, der nach wie vor nur von Atlético ausgeliehen ist, könnte den Verein zum Saisonende hingegen verlassen.

Ein Zuzug soll ausserdem im zentralen Mittelfeld geschehen. Möglicherweise auch schon im Januar. Weiterhin im Fokus steht der Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach. Zudem soll Aurélien Tchouaméni von Monaco ein Thema sein.

psc 17 Dezember, 2021 09:31