Jose Mourinho blockt Wechselgerüchte um Nicolo Zaniolo ab

In den letzten Tagen umwehten Nicolo Zaniolo Wechselgerüchte – Juventus Turin und der AC Mailand sollen mindestens ein Auge auf ihn haben. Der AS Rom wird sich mit aller Kraft gegen einen Abgang stemmen – allen voran Jose Mourinho.

Für Jose Mourinho ist es kein Thema, dass Nicolo Zaniolo den AS Rom vorzeitig verlässt. “Wenn es mein Ziel ist, mich auf jedem Markt zu verbessern, bis zu meinem letzten Transfer in Rom, und nur Gott und Friedkin (Roma-Investor; Anm. d. Red.) wissen, wann das sein wird, dann ist es das Ziel, immer die besten Spieler zu behalten. In Nicolos Fall mindestens bis 2024 – er ist einer unserer Spieler”, sagte Mourinho während einer Pressekonferenz.

Zaniolo gilt im italienischen Fussball als der Hoffnungsträger, wurde aber schon zweimal von einer schweren Knieverletzung heimgesucht. Juventus Turin und der AC Mailand wurden unlängst als die Klubs angepriesen, die Zaniolo aus seinem noch bis 2024 herauslösen wollen.

Hintergrund: Um den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten, ist die Roma im Sommer auf Verkäufe angewiesen. Mit seinem Profil gehört Zaniolo zu den Profis, mit denen die Giallorossi richtig Kasse machen können.

aoe 5 Februar, 2022 17:13