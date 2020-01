Juve: Demiral verletzt sich schwer

Nach dem eher beschwerlichen Start in die neue Saison ging es für Merih Demiral in den vergangenen Wochen steil bergauf. Nun die Hiobsbotschaft: Der Verteidiger wird für Juventus Turin in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren.

Das schmerzverzerrte Gesicht von Merih Demiral liess schon am Sonntag nichts Gutes erahnen. Im Auswärtsspiel gegen den AS Rom (2:1) musste der Türke nach etwas mehr als einer Viertelstunde ausgewechselt werden. Die Diagnose trifft ihn und Juventus Turin äusserst hart.

Laut einem offiziellen Kommunique hat sich Demiral das vordere Kreuzband gerissen und überdies Verletzungen am Meniskus davongetragen. Aufgrund der Schwere der Verletzung wird der 21-Jährige in dieser Saison kein Pflichtspiel mehr für die Alte Dame absolvieren. Besonders bitter, da sich Demiral in den letzten Wochen einen Stammplatz erkämpft hatte.

aoe 13 Januar, 2020 14:27