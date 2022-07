Juve & Monaco stehen wegen Adrien Rabiot in Kontakt

Der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot könnte Juventus noch in diesem Sommer verlassen. Mit Monaco steht ein möglicher Abnehmer bereit.

Die Monegassen stehen laut Transferexperte Gianluca di Marzio in Gesprächen mit den Turinern und können sich eine Verpflichtung des 27-jährigen Nationalspielers sehr gut vorstellen. Rabiot droht bei der alten Dame aufgrund der Konkurrenzsituation häufiger als ihm lieb ist ein Platz auf der Ersatzbank. Monaco befindet sich derzeit noch in der Champions League-Quali, wo es in der dritten Runde auf die PSV Eindhoven trifft. Bei einer erfolgreichen Qualifikation könnte ein Rabiot-Wechsel rasch konkret werden.

Vertraglich ist der Spielmacher noch für ein Jahr an Juve gebunden.

psc 28 Juli, 2022 17:16