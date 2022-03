Juve ringt sich bei Paulo Dybala zu lukrativem Angebot durch

Juventus will die Vertragsverlängerung mit Paulo Dybala endlich unter Dach und Fach bringen und liegt dem Argentinier ein lukratives Angebot vor.

Nachdem im vergangenen Oktober bereits eine Einigung bestand, änderten die Turiner einige Parameter des Vertrags noch einmal, was Dybala und seine Berater ziemlich wütend machte. Bis heute hat der 28-jährige Argentinier deshalb die vorgeschlagene Verlängerung des Kontrakts nicht unterzeichnet.

Dies könnte sich in Bälde ändern. Am Montag kommt es zum Gipfeltreffen: Juve-Vizepräsident Pavel Nedved, Sportdirektor Federico Cherubini und CEO Maurizio Arrivabene werden sich laut “tuttosport” mit den Dybala-Beratern Jorge Antun und Carlos Novel treffen. Der Serie A-Klub wird Dybala ein ähnliches Angebot wie zuletzt Dusan Vlahovic machen: 7 Mio. Euro Basissalär plus Boni für Einsätze, Tore und Assists. Der Vertrag soll insgesamt über fünf Jahre laufen.

Die Hoffnung im Lager von Juve ist gross, dass Dybala und seine Repräsentanten einschlagen und es demnächst zur langersehnten Unterschrift kommt. Dybalas aktuelles Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus. Die Zeit drängt also einigermassen.

psc 20 März, 2022 01:30