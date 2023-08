Juve-Profi Christopher Lungoyi wechselt in die Super League

Super League-Aufsteiger Yverdon Sport verstärkt seinen Kader weiter: Von Juventus stösst Stürmer Christopher Lungoyi zu den Romands.

Der 23-Jährige ist kongolesisch-schweizerischer Doppelbürger und wurde einst bei Servette ausgebildet. Auch für den FC St. Gallen lief er in der Vergangenheit bereits auf. Insgesamt lief er in der Super League bereits 62 Mal auf. Ausserdem blickt er auf 27 Einsätze in der Serie B zurück. Sein Transfer nach Yverdon erfolgt auf Leihbasis. Die Transferrechte an Lungoyi liegen weiterhin bei Juventus.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗵𝗲𝗿 !👋🏻💚 Christopher Lungoyi arrive en prêt de la Juventus et vient renforcer le secteur offensif d’YS ! L’ailier de 23 ans, formé à Servette, a notamment disputé 62 matchs de Super League et 27 matchs de Série B dans sa carrière ! pic.twitter.com/qoC2gteh7P — Yverdon Sport (@yverdonsport) August 11, 2023

psc 11 August, 2023 10:36