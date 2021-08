Juve trifft sich mit Dybala-Entourage

Juventus Turin und Paulo Dybala sind jüngst ins letzte Vertragsjahr gestartet. Noch ist unklar, ob die Zusammenarbeit noch mal verlängert wird. Die Verhandlungen darüber werden noch am Samstag aufgenommen.

Juventus Turin bespricht sich mit dem Management von Paulo Dybala über eine mögliche Vertragsverlängerung. Wie “TUTTOmercatoWEB” berichtet, treffen sich Abgesandte der Bianconeri mit der Entourage des Argentiniers, um über die Zukunft zu beraten. Noch ist offen, ob die 2022 auslaufende Zusammenarbeit verlängert oder Dybala noch in den kommenden Wochen verkauft wird.

Nach überstandener Muskelverletzung ist der 27-Jährige am Freitag in das Training der Turiner zurückgekehrt. Dybalas Berater Jorge Antun weilt für gleich mehrere Wochen in Italien, um die Gespräche möglicherweise zum Abschluss zu bringen. Antun musste sich gemäss der Corona-Bestimmungen zunächst in Isolation begeben, bevor er die Verhandlungen aufnehmen kann.

Berichten zufolge werden die Parteien über die Dauer des neuen Vertrags, eine mögliche Ausstiegsklausel sowie die wirtschaftliche Vereinbarung einschliesslich der Prämien sprechen.

aoe 7 August, 2021 11:44