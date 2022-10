Juventus beruft ein Straf-Trainingslager ein

Juventus greift zu einer verzweifelten Massnahme, um seine Krise irgendwie bewältigen zu können. Die Spieler werden zu einem Straf-Trainingslager einberufen.

Nach der Rückkehr aus Israel, wo es am Dienstagabend bei Maccabi Haifa eine 0:2-Niederlage absetzte, werden die Spieler zum Trainingsgelände in Continassa geschickt. Dort müssen sie dann bis zum Derby gegen den FC Torino am Samstag bleiben. Das Sondertrainingslager dürfte bei den Spielern nicht wirklich gut ankommen. Ihr Zuhause werden sie einige Tage nicht sehen. Diese drastische Massnahme ist in Italien in Krisen nicht ungewöhnlich. Selbst Juve-Coach Massimiliano Allegri, der unmittelbar nach der Pleite in Israel von Klubboss Andrea Agnelli erneut in seinem Amt bestätigt wurde, hat 2015 in Turin schon einmal ein solches Kurz-Trainingslager angesetzt.

Die alte Dame liegt in der Serie A-Tabelle nur an achter Position. Zudem droht nach der Niederlage in Haifa die Elimination aus dem Europacup.

psc 12 Oktober, 2022 17:04