Juventus verlängert mit Goalie Mattia Perin

Juventus gibt die Vertragsverlängerung mit Goalie Mattia Perin bekannt.

Der 29-Jährige ist zurzeit Backup von Stammkeeper Wojciech Szczesny. In dieser Rolle kam Perin in der laufenden Spielzeit zu acht Einsätzen. Jetzt hat sich der frühere italienische Nationalgoalie bis 2025 an Juventus gebunden. Inzwischen steht er bei der alten Dame seit fast vier Jahren unter Vertrag. Zwischenzeitlich war er noch an seinen Ex-Klub FC Genua verliehen.

UFFICIALE | @MattiaPerin rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✍🏻 — JuventusFC (@juventusfc) April 14, 2022

psc 14 April, 2022 15:25