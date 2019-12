Mario Mandzukic beim neuen Klub gesichtet

Der neue Verein von Mario Mandzukic steht wohl fest: Für den Juve-Stürmer geht es nach Katar.

Am Sonntag ist ein Video aufgetaucht, das den 33-jährigen Kroaten in Doha mit den Klubbossen von Al Duhail zeigt. Zum Verein, wo mit Mehdi Benatia bereits ein anderer früherer Juve-Profi spielt, zieht es Mario Mandzukic mit grosser Wahrscheinlichkeit in diesem Winter. Angeblich soll er am Wochenende bereits für den Medizincheck und zur Besichtigung der Einrichtungen des Klubs nach Katar gereist sein.

Medienberichten zufolge wird Mandzukic einen gut dotierten Vertrag bis Sommer 2021 unterzeichnen. Als Ablöse stehen 5,5 Mio. Euro im Raum.

psc 23 Dezember, 2019 09:22