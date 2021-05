Einigung da: Max Allegri unterschreibt bei Juve für 4 Jahre

Die Rückkehr von Massimiliano Allegri zu Juventus ist offenbar perfekt: Der 53-Jährige unterschreibt bei seinem Ex-Klub gleich für vier Jahre.

Dies berichtet “Sky Italia”, nachdem es zwischen Allegri und den Juve-Verantwortlichen zu intensiven Gesprächen gekommen ist. Offenbar wurde eine Einigung gefunden. Der neue (alte) Coach der Turiner soll ein Jahressalär von 9 Mio. Euro kassieren. Das Allegri-Engagement bedeutet auch, dass Andrea Pirlo seinen Posten nach nur einem Jahr und trotz weiterlaufendem Vertrag räumen muss. Unter seiner Leitung erreichte die Mannschaft in der Serie A nur den vierten Tabellenrang. In der Champions League folgte das Aus bereits im Achtelfinale gegen Porto. Da konnte auch ein Sieg in der Coppa Italia nicht mehr über die Enttäuschungen hinwegtrösten.

Allegri prägte bei Juve eine sehr erfolgreiche Ära und wurde während seiner ersten Amtszeit zwischen 2014 und 2019 fünfmal in Folge italienischer Meister. Dazu gab es vier Pokalsiege.

psc 27 Mai, 2021 21:24