Nach Kritik: Juve-Legende Del Piero gibt Ronaldo Rückendeckung

Sportlich lief es für Juventus Turin schon mal besser. Auch für Cristiano Ronaldo, der für die Probleme der ‘Alten Dame’ mitverantwortlich gemacht wird.

Erst schied Juventus Turin blamabel aus dem Achtelfinale der Champions League gegen den FC Porto aus, am Sonntag gab es gegen Aufsteiger Benevento die jüngste 0:1-Schlappe. Im Fokus der Kritik ist auch Cristiano Ronaldo, der nun aber Rückendeckung von Juve-Legende Alessandro Del Piero erhält.

“Man kann Cristiano Ronaldo nicht als Problem sehen”, sagte der ehemalige Kapitän der Bianconeri bei “ESPN” und erklärte: “Er ist einer der besten Spieler der Welt, zusammen mit (Lionel) Messi. Und jetzt gibt es noch ein paar andere, die es ganz gut machen. (Kylian) Mbappé und (Erling) Haaland zum Beispiel oder Neymar. Laut dem Italiener sei CR7 “ein grossartiger Kerl, er ist ein Kerl, der jedes Spiel ein Tor schiesst. Das ist der Grund, warum sie Ronaldo geholt haben, damit er jedes Spiel trifft und ihnen die Champions League holt.”

Del Piero äusserte aber deutlich: “Leider ist die Champions League der Wettbewerb, in dem Juve am schlechtesten ist. Sie sind einmal im Viertelfinale ausgeschieden und die anderen beiden Male im Achtelfinale.” Laut dem Ex-Stürmer müsse Juve “eine Mannschaft aufbauen”, dies soll um Ronaldo herum geschehen. Der Portugiese besitzt in Turin indes noch einen Vertrag bis 2022.

adk 22 März, 2021 15:59