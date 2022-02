Neues Angebot: Deshalb bietet Juve Dybala weniger Geld als im Oktober

Wie “Sky Italia” berichtet, bieten die Turiner dem 28-jährigen Argentinier nun ein geringeres Basissalär als noch vor einigen Monaten. Die finanziellen Rahmenbedingungen für den Verein haben sich verändert. Damals unterschrieb Dybala nicht und die tiefere Offerte dürfte beim Stürmer schlecht ankommen. Allerdings winken dem diesem nun höhere Boni. Bei mehr Einsätzen und Toren könnte er die Reduktion beim Basissalär also ausgleichen.

Durch die komplizierten Verhandlungen zwischen Juve und dem Angreifer sind nun auf andere Klubs auf den Plan getreten: Der FC Barcelona, Tottenham und Inter Mailand sollen allesamt auch um Dybala buhlen.

— JuveFC (@juvefcdotcom) February 23, 2022