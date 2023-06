Nicolo Zaniolo möchte zu Juventus wechseln

Der italienische Angreifer Nicolo Zaniolo schloss sich erst im Februar dem türkischen Topklub Galatasaray an. Den 23-jährigen Stürmer zieht es aber bereits zurück in die Heimat.

Nach Angaben von "La Repubblica" möchte Zaniolo zu Juventus wechseln. Die Turiner zeigen Interesse an ihm, haben aber finanzielle Limiten, was einen Transfer anbelangt. Grundsätzlich steht der italienische Nationalspieler in Istanbul noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Abgang aus Rom war von einigen Nebengeräuschen begleitet, hatte er sich doch mit der Klubleitung und sogar mit den Fans zerstritten.

psc 15 Juni, 2023 15:18