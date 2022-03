Paukenschlag: Paulo Dybala verlässt Juve im Sommer

Am Montag kam es zum Gipfeltreffen zwischen den Beratern des Argentiniers und der Klubleitung von Juve. Inhalt war die Diskussion um die Vertragsverlängerung, um die seit Monaten gefeilscht wird. Jetzt steht fest: Eine Einigung wurde nicht erzielt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wurden die Verhandlungen abgebrochen und werden auch nicht mehr fortgesetzt – mit dem Ergebnis, dass Dybala den Verein im Sommer nach insgesamt sieben Jahren ablösefrei verlassen wird.

Im Oktober gab es eigentlich eine mündliche Einigung über einen neuen Kontrakt bis 2026. Juve zog das Angebot mit einem Basissalär von 8 Mio. Euro allerdings zurück und hat nun offenbar weniger Geld geboten. Mit der neuen Offerte ist Dybala nicht einverstanden. Er orientiert sich im Sommer deshalb neu. In der Vergangenheit zeigte unter anderem der FC Barcelona grosses Interesse an ihm.

Dybala will leave Juventus as free agent. There was full verbal agreement last October for €8m plus €2m net salary until 2026 – then Juve decided to change their proposal. ⚠️🇦🇷 #Dybala

Paulo’s not happy with current, new conditions and he will now open talks with other clubs. pic.twitter.com/69UDfrJLGC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2022