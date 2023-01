Paul Pogba kehrt in 15 – 20 Tagen ins Mannschaftstraining zurück

Die lange antizipierte Rückkehr von Paul Pogba bei Juventus scheint tatsächlich bevorzustehen.

Wie Juve-Coach Massimiliano Allegri am Dienstag erklärte, spüre der französische Mittelfeldspieler das Knie aktuell nicht. Die Reha nach seiner Operation im September verlief also wunschgemäss «Wenn es so weitergeht, kann er in 15 bis 20 Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren. Aber alles hängt von der Entwicklung ab», fügte Allegri an. Pogba hat in dieser Saison wegen seiner Knieverletzung noch kein Pflichtspiel für die Turiner bestreiten können. In der Rückrunde will er endlich angreifen. Ab Februar könnte er wieder für Einsätze berücksichtigt werden, wenn er keinen Rückschlag erleidet.

Zuletzt erholte sich Pogba im Familienurlaub in St. Moritz, was nicht bei allen Fans von Juve gut ankam.

psc 4 Januar, 2023 10:09